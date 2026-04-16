El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, Sanxenxo se presenta con un panorama mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la jornada, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque las nubes altas seguirán presentes. En la tarde, las temperaturas aumentarán gradualmente, alcanzando un máximo de 16 grados hacia las 17:00 horas. La bruma podría hacer acto de presencia en las primeras horas, pero se disipará a medida que el día avance, permitiendo que el sol brille con más fuerza, aunque las nubes seguirán siendo una constante.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 45% de lluvia escasa en la mañana, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es mínima, con un total de 0.1 mm, lo que sugiere que cualquier lluvia será ligera y no afectará significativamente las actividades al aire libre. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye considerablemente, y se espera que el tiempo se mantenga seco.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, predominando del oeste y noroeste, lo que es típico en esta época del año en la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados . La humedad aumentará, y el cielo se mantendrá parcialmente nublado, lo que podría ofrecer un espectáculo visual interesante al atardecer, con el sol ocultándose tras las nubes. En resumen, Sanxenxo experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables y una baja probabilidad de lluvias, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de un ligero chubasco.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.