El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo predominantemente nuboso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "nuboso" y "muy nuboso" a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 22 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 20 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 49% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto sugiere que, a pesar de la abundante nubosidad, no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A lo largo del día, el viento será más suave por la mañana, aumentando su intensidad a medida que se acerque la tarde.

En resumen, los habitantes de Salvaterra de Miño pueden esperar un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la tarde. La combinación de nubosidad y viento puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros, así que es aconsejable estar preparados para cambios en la temperatura a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.