El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

Hoy, 16 de abril de 2026, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente cubierto, con una notable presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., la visibilidad se verá afectada por esta bruma, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, aunque se espera que la situación se mantenga estable sin precipitaciones.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 11 y los 20 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas alrededor de los 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en la tarde. Sin embargo, a partir de las 2:00 p.m., se anticipa un ligero aumento, alcanzando los 20 grados hacia las 3:00 p.m. y manteniéndose en ese rango hasta las 5:00 p.m. Posteriormente, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a 18 grados a las 6:00 p.m. y finalizando el día en torno a los 12 grados por la noche.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 85% y descendiendo gradualmente hasta un 56% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas moderadas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h a las 2:00 p.m. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más expuestas.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidad durante la mayor parte del día. Sin embargo, se prevé un leve aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde, aunque no se anticipan tormentas. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones debido a la bruma matutina.

El orto se producirá a las 7:52 a.m. y el ocaso a las 9:16 p.m., lo que permitirá disfrutar de un día largo y luminoso, aunque con un cielo mayormente cubierto. En resumen, se prevé un día tranquilo y fresco en Salceda de Caselas, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre con precaución ante la bruma matutina.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.