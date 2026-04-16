El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

Hoy, 16 de abril de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente cubierto, con una mezcla de nubes que dominarán el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el estado del cielo se ha mantenido cubierto, con algunas fases de nubosidad variable. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa persista, con momentos de nubes altas que podrían ofrecer un ligero respiro en la densidad de las nubes.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 12 y 17 grados . Las primeras horas del día comenzarán con una temperatura de 14 grados, que se mantendrá hasta la tarde, cuando se alcanzarán los 17 grados en su punto máximo. Por la noche, la temperatura descenderá nuevamente a los 12 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y agradable.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 62% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas moderadas, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es baja durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la posibilidad de lluvias escasas en la mañana, especialmente entre las 9:00 y las 10:00, donde se estima una probabilidad del 45%. Sin embargo, las precipitaciones esperadas son mínimas, con un total de 0.1 mm pronosticados, lo que sugiere que cualquier lluvia será ligera y no afectará significativamente las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que el día avance, el viento se moderará, especialmente en las horas nocturnas, donde se espera que disminuya a velocidades de 3 a 6 km/h.

En resumen, Ribadumia experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables y una baja probabilidad de lluvia. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para el viento y la posible nubosidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.