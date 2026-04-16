El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con un predominio de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 14 grados . A medida que avance el día, la temperatura experimentará un ligero aumento, alcanzando hasta 19 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 55% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas centrales del día. A pesar de la presencia de nubes, no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. A lo largo del día, el viento se sentirá más intenso, especialmente en las horas de la tarde, cuando se prevé que la dirección del viento cambie ligeramente hacia el noreste.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la bruma matutina podría reducirla temporalmente. Sin embargo, a medida que avance el día, las condiciones mejorarán, permitiendo una visibilidad óptima para actividades al aire libre.

Por la noche, el cielo se despejará parcialmente, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo y fresco. Las temperaturas descenderán a alrededor de 12 grados , y la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 77% hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:17, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre en Redondela.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.