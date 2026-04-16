El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

Hoy, 16 de abril de 2026, Pontevedra se presenta con un panorama meteorológico variado a lo largo del día. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 92%, lo que puede generar una sensación de bochorno en la población.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad persista, con momentos de bruma que podrían dificultar la visibilidad en algunas áreas. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 13 y 14 grados, mientras que el viento soplará desde el sureste a una velocidad de 2 km/h, aumentando ligeramente en las horas posteriores.

Durante la tarde, la situación meteorológica se tornará más dinámica. Las nubes cubrirán el cielo, y aunque no se prevén precipitaciones significativas, existe una probabilidad del 45% de que se registren lluvias ligeras entre las 8 y las 14 horas. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 18 grados, proporcionando un respiro en comparación con las mañanas más frescas.

El viento, que soplará desde el suroeste, incrementará su intensidad, alcanzando rachas de hasta 32 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar un ambiente más fresco y ventoso, especialmente en áreas abiertas y expuestas. La combinación de viento y nubosidad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que marcan los termómetros.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia las 21 horas. La humedad relativa también experimentará un ligero aumento, alcanzando el 80%, lo que podría dar lugar a un ambiente más húmedo y fresco. Las nubes altas dominarán el cielo, y aunque la probabilidad de lluvia se reduce considerablemente, no se descartan algunas lloviznas aisladas.

En resumen, Pontevedra vivirá un día caracterizado por la nubosidad y temperaturas moderadas, con un viento notable que podría influir en la sensación térmica. Los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo variable, especialmente en las horas de la tarde, cuando las condiciones podrían cambiar rápidamente.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.