El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

Hoy, 16 de abril de 2026, Pontecesures se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que se mantendrán a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá afectada por la bruma, especialmente en los periodos de 1 a 3 de la madrugada. A medida que avance la jornada, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que las condiciones mejoren ligeramente hacia la tarde, con algunas horas de cielo poco nuboso.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 20 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 13 grados, descendiendo a 12 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando los 20 grados en su punto máximo. Esta variación térmica puede resultar agradable, pero es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas más frescas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 50% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas moderadas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia será baja, con un 30% de posibilidad de lluvias ligeras en la mañana y un 60% en la tarde, aunque las cantidades esperadas son mínimas, con un total de 0.1 mm pronosticados. Esto sugiere que, aunque existe la posibilidad de algunas gotas, no se espera que afecten significativamente las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables y una baja probabilidad de lluvia. Los habitantes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre, aunque es aconsejable estar preparados para un tiempo variable y llevar ropa adecuada para las condiciones de humedad y viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.