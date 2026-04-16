El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponteareas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 16 de abril de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente brumoso, con una visibilidad reducida que podría afectar a los desplazamientos matutinos. Durante las primeras horas del día, la bruma persistirá, especialmente en los periodos de la madrugada hasta la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor.
A medida que avance la mañana, se espera que la bruma dé paso a un cielo poco nuboso, con algunas nubes altas que aparecerán en el horizonte. Las temperaturas comenzarán a subir ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana y llegando a un máximo de 21 grados en la tarde. Este aumento de temperatura será acompañado por una disminución gradual de la humedad, que se situará en torno al 52% en las horas más cálidas del día.
El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves de dirección variable, predominando del sureste y del noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 3 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento se intensificará, alcanzando rachas de hasta 30 km/h desde el oeste en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente al caer la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.
En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% en la mayoría de los periodos, lo que sugiere que los habitantes de Ponteareas podrán disfrutar de un día seco y soleado. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar rápidamente.
La salida del sol está programada para las 07:51, y el ocaso se producirá a las 21:16, lo que permitirá disfrutar de un largo día de primavera. En resumen, se anticipa un día agradable en Ponteareas, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la bruma matutina y el viento que se intensificará por la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.
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