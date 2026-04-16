El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

Hoy, 16 de abril de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente brumoso, con una visibilidad reducida que podría afectar a los desplazamientos matutinos. Durante las primeras horas del día, la bruma persistirá, especialmente en los periodos de la madrugada hasta la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que la bruma dé paso a un cielo poco nuboso, con algunas nubes altas que aparecerán en el horizonte. Las temperaturas comenzarán a subir ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana y llegando a un máximo de 21 grados en la tarde. Este aumento de temperatura será acompañado por una disminución gradual de la humedad, que se situará en torno al 52% en las horas más cálidas del día.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves de dirección variable, predominando del sureste y del noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 3 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento se intensificará, alcanzando rachas de hasta 30 km/h desde el oeste en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente al caer la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% en la mayoría de los periodos, lo que sugiere que los habitantes de Ponteareas podrán disfrutar de un día seco y soleado. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar rápidamente.

La salida del sol está programada para las 07:51, y el ocaso se producirá a las 21:16, lo que permitirá disfrutar de un largo día de primavera. En resumen, se anticipa un día agradable en Ponteareas, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la bruma matutina y el viento que se intensificará por la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.