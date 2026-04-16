El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

Hoy, 16 de abril de 2026, Ponte Caldelas se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con la posibilidad de experimentar algunas lluvias escasas durante las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados al amanecer, con un leve descenso a 11 grados en las horas posteriores. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados, proporcionando un ambiente relativamente fresco pero agradable para las actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 94% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 63% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubladas, podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. Los vientos soplarán desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 24 km/h, alcanzando su máxima intensidad durante la tarde, lo que podría contribuir a una ligera sensación de frescura en el ambiente.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación se mantendrá baja, con un 10% de posibilidad de lluvias ligeras entre las 8:00 y las 14:00 horas. Sin embargo, a partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia se reduce a cero, lo que sugiere que las condiciones mejorarán y permitirán disfrutar de un final de jornada más despejado. Las nubes altas comenzarán a disiparse hacia la tarde, dando paso a un cielo poco nuboso que permitirá disfrutar de la luz del sol antes del ocaso, programado para las 21:16 horas.

Los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre encontrarán un momento propicio para salir a caminar o realizar deportes, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas son más agradables y la probabilidad de lluvia es prácticamente nula. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas pueden descender rápidamente al caer la noche.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una baja probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, especialmente en las horas de la tarde. La combinación de temperaturas moderadas y vientos suaves hará que el día sea cómodo para todos los que decidan salir a disfrutar de la belleza natural de la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.