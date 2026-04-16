El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, Poio se despertará bajo un cielo predominantemente cubierto, con brumas matutinas que darán paso a intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Las condiciones atmosféricas se caracterizan por una humedad relativa alta, que oscilará entre el 59% y el 92%, lo que puede generar una sensación de pesadez en el ambiente, especialmente en las primeras horas del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, comenzando en torno a los 13 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 18 grados hacia la tarde. Este rango térmico sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas más frescas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a la precipitación, se prevé que Poio no experimente lluvias significativas, con un total de precipitación estimado en 0 mm hasta el momento. Sin embargo, existe una probabilidad del 45% de que se registren lluvias ligeras entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que podría generar algunas sorpresas en forma de chubascos esporádicos. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia disminuye a cero, lo que sugiere que la tarde será más estable y propicia para disfrutar del aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 15 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 32 km/h en las horas centrales del día. Este viento moderado puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable tener precaución en áreas donde el viento pueda ser más fuerte, especialmente en espacios abiertos.

A medida que avance el día, el sol se asomará tímidamente entre las nubes, especialmente durante las horas de la tarde, cuando el cielo podría despejarse ligeramente. La puesta de sol está prevista para las 21:17 horas, ofreciendo un espectáculo visual que, aunque nublado, puede ser igualmente hermoso.

En resumen, Poio vivirá un día fresco y mayormente nublado, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras en la mañana, pero con mejores condiciones hacia la tarde. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la precaución de estar preparados para cambios en el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.