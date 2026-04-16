El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

Hoy, 16 de abril de 2026, el tiempo en Pazos de Borbén se presenta con condiciones mayormente nubladas, especialmente durante las primeras horas de la mañana. La bruma y la niebla dominarán el panorama hasta el periodo de la tarde, con una visibilidad reducida que podría afectar la circulación en las carreteras. A medida que avance el día, se espera que la niebla dé paso a un cielo más nuboso, con intervalos de nubes altas que permitirán la entrada de algo de luz solar.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 13 grados, descendiendo a 11 grados en las horas más frías. A medida que el sol se eleve, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 12 grados.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 96%. Esto contribuirá a la sensación de frescor y podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 60% por la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas suaves provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente seco.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, es recomendable que los residentes y visitantes de Pazos de Borbén se mantengan atentos a las condiciones de visibilidad, especialmente en las primeras horas del día debido a la niebla.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas agradables por la tarde y sin riesgo de lluvia. Ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la bruma matutina.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.