El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 13 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 95%, lo que acentuará la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, se espera que la bruma persista hasta las 8 de la mañana, aunque las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente. A partir de las 9, el cielo se tornará más variable, con intervalos de nubes altas y poco nuboso. Las temperaturas comenzarán a aumentar gradualmente, alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde. La humedad relativa disminuirá, situándose en torno al 66% a las 13:00 horas, lo que permitirá que el ambiente se sienta más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 8 km/h durante la mañana y la tarde. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 24 km/h, especialmente en las horas centrales del día. Esto podría generar un ligero frescor, pero no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar las actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidad de lluvia durante la mayor parte del día. Sin embargo, se registran probabilidades de 35% entre las 2 y las 8 de la mañana y de 40% entre las 8 y las 2 de la tarde, aunque no se esperan tormentas. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones se mantendrán secas, lo que es favorable para quienes planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas descenderán nuevamente a los 12 grados . La humedad aumentará ligeramente, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la noche. En resumen, Oia experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables y sin precipitaciones significativas, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo en la localidad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.