El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría dar una sensación de pesadez en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que las nubes se mantengan, aunque en las horas de la tarde se prevé una ligera mejora, con la aparición de nubes altas y poco nuboso en algunos momentos.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 12 y 18 grados . Durante la mañana, se registrarán temperaturas de alrededor de 13 grados, mientras que en la tarde se alcanzarán los 18 grados, proporcionando un ambiente templado. Sin embargo, al caer la tarde y acercarse la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, llegando a los 12 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 97% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 64% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mañana, con velocidades de entre 5 y 8 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección, predominando del este y luego del oeste, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar un ligero frescor, especialmente en las zonas más expuestas.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de precipitación aumenta ligeramente en las horas de la tarde, aunque se mantiene en niveles bajos. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la posibilidad de un tiempo nublado.

En resumen, O Rosal experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas agradables en la tarde y un viento moderado que aportará un toque de frescura al ambiente. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.