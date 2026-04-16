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El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

Esta es la predicción del tiempo para hoy en O Porriño según los datos de la AEMET

El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril / Faro de Vigo

Faro de Vigo

El día de hoy, 16 de abril de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a condiciones cubiertas a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 19 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 56% y el 91%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día. Sin embargo, hay un leve aumento en la probabilidad de lluvia en la franja horaria de 08:00 a 14:00, con un 20% de probabilidad, lo que sugiere que podrían presentarse algunas lloviznas ligeras, aunque no se anticipa que sean suficientes para causar molestias.

El viento será otro factor a considerar, con ráfagas que alcanzarán hasta 29 km/h en las horas centrales del día, provenientes del noroeste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Las velocidades del viento oscilarán entre 3 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La puesta de sol está prevista para las 21:17, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada, aunque con cielos cubiertos que podrían limitar la visibilidad de un atardecer espectacular.

En resumen, O Porriño experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones significativas. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo fresco y ventoso, especialmente si planean actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.

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