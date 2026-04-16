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El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

Esta es la predicción del tiempo para hoy en O Grove según los datos de la AEMET

El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril / Faro de Vigo

Faro de Vigo

El día de hoy, 16 de abril de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 14 grados , descendiendo ligeramente a 13 grados en las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores del 94% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 66% hacia el final del día. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubladas, puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 45% de lluvia ligera entre las 08:00 y las 14:00 horas, con una expectativa de acumulación de 0.1 mm. Sin embargo, las probabilidades de tormenta son nulas, lo que sugiere que cualquier precipitación será leve y no generará inconvenientes significativos. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye considerablemente, y se espera que el tiempo se mantenga seco hasta el final del día.

El viento soplará desde el oeste y el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que avance la tarde, el viento se moderará, con velocidades que rondarán los 10 km/h hacia el final del día.

La salida del sol se producirá a las 07:52, mientras que el ocaso está previsto para las 21:18, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz, aunque con un cielo mayormente cubierto. En resumen, O Grove experimentará un día fresco y nublado, con posibilidades de lluvias ligeras en la mañana, pero sin condiciones severas que afecten las actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para el tiempo fresco y que estén preparados para posibles lloviznas durante las horas matutinas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.

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