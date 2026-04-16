El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

Hoy, 16 de abril de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados , con una humedad relativa que oscilará entre el 75% y el 81%, lo que podría generar una sensación de frescor.

Durante la tarde, el cielo comenzará a cubrirse, alcanzando un estado nuboso en las horas centrales del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 a 16 grados, lo que sugiere un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la brisa que soplará desde el este, con velocidades que alcanzarán hasta los 11 km/h.

La probabilidad de precipitación es baja en general, con un 0% de posibilidad de lluvia durante la mayor parte del día, aunque se espera un leve aumento en la probabilidad de lluvia escasa hacia la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se estima un 50% de probabilidad. Sin embargo, las cantidades de precipitación previstas son mínimas, por lo que no se anticipan grandes inconvenientes.

El viento, que soplará principalmente del este y del oeste, alcanzará rachas de hasta 25 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche.

La salida del sol está programada para las 07:52, y el ocaso se producirá a las 21:17, lo que nos brinda un día largo y luminoso, aunque con un cielo que se tornará más gris a medida que avance la jornada. En resumen, se prevé un día de temperaturas agradables, con un cielo que pasará de poco nuboso a cubierto, y una baja probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de las actividades diarias con precaución ante el viento y la posible llegada de nubes.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.