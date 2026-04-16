El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Nigrán según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 16 de abril de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados , con una humedad relativa que oscilará entre el 75% y el 81%, lo que podría generar una sensación de frescor.
Durante la tarde, el cielo comenzará a cubrirse, alcanzando un estado nuboso en las horas centrales del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 a 16 grados, lo que sugiere un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la brisa que soplará desde el este, con velocidades que alcanzarán hasta los 11 km/h.
La probabilidad de precipitación es baja en general, con un 0% de posibilidad de lluvia durante la mayor parte del día, aunque se espera un leve aumento en la probabilidad de lluvia escasa hacia la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se estima un 50% de probabilidad. Sin embargo, las cantidades de precipitación previstas son mínimas, por lo que no se anticipan grandes inconvenientes.
El viento, que soplará principalmente del este y del oeste, alcanzará rachas de hasta 25 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche.
La salida del sol está programada para las 07:52, y el ocaso se producirá a las 21:17, lo que nos brinda un día largo y luminoso, aunque con un cielo que se tornará más gris a medida que avance la jornada. En resumen, se prevé un día de temperaturas agradables, con un cielo que pasará de poco nuboso a cubierto, y una baja probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de las actividades diarias con precaución ante el viento y la posible llegada de nubes.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.
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