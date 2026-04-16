El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente cubierto con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma será una constante, especialmente en los periodos de la madrugada, donde la visibilidad puede verse reducida. A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 13 grados .

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 65% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la noche. La temperatura máxima esperada para el día será de 17 grados, alcanzándose en las horas centrales, mientras que por la tarde se espera un ligero descenso.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación durante todo el día. Sin embargo, se prevé una ligera posibilidad de lluvia en la tarde, con un 0% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá seco.

El viento será otro factor a considerar, con ráfagas que oscilarán entre 5 y 23 km/h, predominando de dirección noreste. Las velocidades del viento serán más intensas en las horas de la tarde, alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A lo largo del día, el viento se mantendrá constante, lo que podría ser un alivio ante la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará ligeramente, aunque seguirá presentando nubes altas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La visibilidad mejorará con la caída de la temperatura, y la bruma matutina dará paso a un ambiente más claro.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con bruma en las primeras horas y un viento moderado. No se esperan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse debido a la sensación de frescura que generará la combinación de viento y humedad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.