El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Moraña, con un cielo que alternará entre nubes altas y momentos de nubosidad densa. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 13 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados, manteniéndose en torno a los 17 grados por la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 95% en las primeras horas y descendiendo gradualmente hasta un 57% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. La bruma será un fenómeno notable en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y caminos de la zona.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante la mayor parte del día, aunque hay una probabilidad del 35% de que se registren algunas gotas entre las 08:00 y las 14:00 horas. Sin embargo, la cantidad esperada es mínima, con un acumulado que no superará los 0.1 mm. Por la tarde y la noche, la probabilidad de lluvia se reduce a cero, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más seco.

El viento soplará desde el oeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 1 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que la temperatura descienda a unos 12 grados . La visibilidad mejorará a medida que la bruma se disipe, aunque la alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría.

En resumen, Moraña experimentará un día mayormente nublado con temperaturas suaves y una baja probabilidad de precipitaciones. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo fresco y húmedo, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.