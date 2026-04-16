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El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mondariz según los datos de la AEMET

El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril / Faro de Vigo

Faro de Vigo

El día de hoy, 16 de abril de 2026, Mondariz se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente estables, aunque con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras. Se espera que la bruma persista hasta el mediodía, con una ligera mejora en la visibilidad a medida que avanza la jornada.

Las temperaturas durante la mañana se mantendrán en torno a los 12 a 13 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco. A medida que el día progresa, se anticipa un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales de la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de un descenso en la humedad relativa, que comenzará en niveles altos de alrededor del 90% y bajará a un 53% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación más cómoda.

En cuanto a la nubosidad, se prevé que el cielo se mantenga mayormente poco nuboso durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Mondariz podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección oeste, aumentando su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas.

En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente soleado con temperaturas agradables, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda precaución en las primeras horas debido a la bruma y niebla, que podrían afectar la visibilidad. A medida que el día avance, las condiciones mejorarán, ofreciendo un ambiente propicio para disfrutar de la primavera en esta hermosa localidad gallega.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.

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