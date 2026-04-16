El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

Hoy, 16 de abril de 2026, Moaña se prepara para un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando momentos de cielo muy nuboso y cubierto en las horas centrales del día. La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 14 y 16 grados , lo que proporcionará un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera.

La probabilidad de precipitación es baja en general, con un 35% de posibilidades de lluvia ligera entre las 08:00 y las 14:00 horas, aumentando a un 50% en la franja horaria de 14:00 a 20:00. Sin embargo, las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con un total de 0.1 mm pronosticados, lo que sugiere que, si se producen lluvias, serán escasas y no afectarán significativamente las actividades diarias.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 92% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 72% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos serán moderados, predominando del este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 25 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, permitiendo que algunos momentos de sol se asomen entre las nubes. Sin embargo, la tendencia general será hacia un cielo mayormente cubierto. La puesta de sol está programada para las 21:17, lo que permitirá disfrutar de un atardecer que, aunque nublado, puede ofrecer matices interesantes en el horizonte.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un tiempo templado y nublado, con escasas posibilidades de lluvia. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día variable, manteniendo un paraguas a mano, pero también disfrutando de las temperaturas agradables que ofrece la primavera gallega.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.