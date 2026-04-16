El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

Hoy, 16 de abril de 2026, Meis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a la precaución. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados , con un leve descenso hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 92% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 59% por la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, aunque se espera un ligero aumento en la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en la franja horaria de 11:00 a 12:00, donde la probabilidad de precipitación alcanza un 45%. Sin embargo, las cantidades esperadas son mínimas, con un total de 0.1 mm pronosticados.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando predominantemente del oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 13 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 29 km/h en las horas de mayor intensidad, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en áreas expuestas. Se recomienda a los residentes y visitantes de Meis que se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y que tomen precauciones si planean estar al aire libre, especialmente en áreas abiertas donde el viento puede ser más fuerte.

A medida que se acerque la tarde, el cielo continuará cubierto, y aunque la probabilidad de tormentas es nula, la atmósfera se sentirá pesada debido a la alta humedad. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas del día. Por la noche, se espera que el cielo permanezca cubierto, con temperaturas que descenderán a alrededor de 11 grados , lo que hará que la noche sea fresca.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas suaves y un leve riesgo de lluvias. Se aconseja a la población que esté atenta a las condiciones meteorológicas y que tome las precauciones necesarias para disfrutar del día de manera segura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.