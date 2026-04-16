El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, en Meaño, se espera un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las nubes se mantendrán como protagonistas, con un cielo mayormente cubierto y algunas áreas de nubosidad alta. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 16 grados , lo que sugiere un ambiente fresco pero agradable.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 94% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 64% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. La bruma matutina podría dificultar la visibilidad en las primeras horas, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por carretera.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 45% de lluvia escasa entre las 08:00 y las 14:00 horas, con una ligera posibilidad de que se registren hasta 0.1 mm de lluvia. Sin embargo, a partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia disminuye a cero, lo que sugiere que el tiempo se estabilizará hacia la tarde y la noche.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que alcanzarán hasta 13 km/h en las horas más activas del día. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que el día avance, se espera que el viento disminuya, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Los momentos más frescos del día se anticipan para la mañana, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que se acerque la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 16 grados, antes de descender nuevamente hacia la noche, donde se espera que la temperatura caiga a 12 grados .

El orto se producirá a las 07:52 y el ocaso a las 21:18, lo que proporciona un día relativamente largo para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tomen en cuenta las condiciones de nubosidad y la posibilidad de lluvia ligera. En resumen, un día fresco y nublado, ideal para quienes prefieren evitar el calor intenso del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.