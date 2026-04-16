El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

Hoy, 16 de abril de 2026, Marín se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con buena visibilidad. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera que la bruma se haga presente, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría afectar ligeramente la visibilidad en algunas áreas.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 13 y 17 grados . Las primeras horas del día comenzarán con 14 grados, descendiendo a 13 grados hacia la tarde, y alcanzando un máximo de 17 grados en las horas más cálidas. Esta variación moderada en la temperatura sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

En cuanto a la humedad relativa, se prevé que se mantenga alta, comenzando en un 89% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 62% por la tarde. Esta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

Respecto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es baja, con un 50% de probabilidad entre las 08:00 y las 14:00 horas, y un 65% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, las cantidades esperadas son mínimas, con apenas 0.1 mm pronosticados en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque existe la posibilidad de algunas gotas, no se anticipa un día de lluvia intensa.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional.

En resumen, el día en Marín se caracterizará por un tiempo fresco y variable, con cielos poco nubosos y la posibilidad de bruma y ligeras precipitaciones. Se recomienda a los residentes y visitantes disfrutar de las actividades al aire libre, pero estar preparados para cambios en la visibilidad y llevar ropa adecuada para las temperaturas frescas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.