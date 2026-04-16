El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, Lalín se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 8 de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado cubierto entre las 4 y las 7 de la mañana.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 10 grados durante la mañana, con un leve descenso a 8 grados en las primeras horas. La humedad relativa será alta, comenzando en un 69% y aumentando hasta un 95% a media mañana, lo que puede generar una sensación de frescor. A partir del mediodía, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 18 grados a las 4 de la tarde, lo que proporcionará un ambiente más cálido y agradable para las actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación. Sin embargo, se espera una ligera bruma en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad, especialmente en las zonas más bajas. La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá estable y sin interrupciones.

El viento soplará desde el este y el sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A partir de la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 27 km/h desde el oeste, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, con un retorno a condiciones poco nubladas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia la medianoche. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frescor al caer la noche.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo cambiante, con un inicio nublado que dará paso a temperaturas agradables por la tarde y un regreso a cielos despejados al caer la noche. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de bruma en las primeras horas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.