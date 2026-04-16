El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

Hoy, 16 de abril de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 13 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá en torno a los 12-13 grados, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, rondando el 64% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubladas, puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al final de la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas. Durante la mañana, no se anticipa lluvia, pero a partir de las 6 de la mañana, existe una probabilidad del 50% de que se produzcan algunas lluvias ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm. Esta posibilidad de lluvia se mantendrá hasta la tarde, aunque las condiciones mejorarán hacia la noche, cuando la probabilidad de precipitación se reduce a cero.

El viento soplará predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán durante la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A lo largo del día, la dirección del viento variará, pero se mantendrá mayormente en el cuadrante oeste.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, con la aparición de nubes altas. Esto permitirá que la temperatura se mantenga relativamente estable, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido al viento. La puesta de sol está prevista para las 21:18, momento en el cual el cielo podría mostrar un espectáculo de colores, aunque las nubes podrían atenuar la vista.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras. Los vientos del oeste aportarán un toque fresco a la jornada, especialmente en las horas de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.