El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, la cobertura de nubes será total, con descripciones que van desde "Cubierto" hasta "Muy nuboso" en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la situación mejore ligeramente, con períodos de "Poco nuboso" a partir de la tarde, aunque las nubes altas seguirán presentes.

En cuanto a la temperatura, se mantendrá bastante estable durante la mayor parte del día, oscilando entre los 13 y 17 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con 13 grados, alcanzando un máximo de 17 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender ligeramente, estabilizándose en torno a los 15 grados por la tarde y bajando a 14 grados al caer la noche.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 95% en la madrugada. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 60% por la tarde y aumentando nuevamente hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas durante el día. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidad en la mayoría de los períodos. Sin embargo, se registran probabilidades de lluvia del 35% entre las 08:00 y las 14:00, y del 40% entre las 14:00 y las 20:00, aunque no se anticipan acumulaciones importantes.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 9 km/h, predominando de dirección norte y noroeste. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las áreas más expuestas.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una baja probabilidad de lluvia. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo fresco y húmedo, con la posibilidad de que el sol asome en algunos momentos de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.