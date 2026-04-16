El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

Hoy, 16 de abril de 2026, Gondomar se prepara para un día mayormente nublado, con variaciones en la temperatura y la humedad que marcarán el ambiente. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, aunque a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, alcanzando momentos de cielo cubierto. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 17 grados , lo que sugiere un tiempo templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 65%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. A pesar de la alta humedad, las probabilidades de precipitación son bajas, con un 0% de probabilidad de lluvia en la mayoría de los periodos, excepto en la franja horaria de las 12:00 a 13:00, donde se prevé una ligera posibilidad de lluvia escasa, con una precipitación estimada de 0.1 mm.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para un día con vientos moderados, especialmente en áreas abiertas.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque se prevén momentos de bruma en las primeras horas del día, lo que podría afectar la claridad en algunos puntos de la localidad. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la visibilidad mejorará, permitiendo disfrutar de los paisajes que Gondomar tiene para ofrecer.

Los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre podrán disfrutar de un día mayormente tranquilo, aunque es aconsejable estar atentos a los cambios en el tiempo, especialmente en la tarde, cuando la nubosidad será más densa. En resumen, un día de primavera que invita a salir y disfrutar, siempre con precaución ante posibles cambios en el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.