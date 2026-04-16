El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

Hoy, 16 de abril de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla serán predominantes, especialmente en las primeras horas, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras. A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo cubierto, aunque las precipitaciones serán escasas, con un pronóstico de lluvia de solo 0.1 mm en las primeras horas.

La temperatura durante el día oscilará entre los 9 y 17 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán por la mañana, alcanzando un mínimo de 9 grados a media mañana, mientras que por la tarde se espera un ligero aumento, llegando hasta los 17 grados en las horas más cálidas. La sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, comenzando en un 95% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 61% por la tarde.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Por la tarde, el viento disminuirá ligeramente, pero se mantendrá constante, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas de lo que realmente son.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será del 20% entre las 08:00 y las 14:00, aumentando a un 40% entre las 14:00 y las 20:00. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que cualquier lluvia que pueda caer será ligera y esporádica. La probabilidad de lluvia se reduce a 0% en las horas posteriores a las 20:00, lo que permitirá que la noche sea más tranquila y despejada.

Los habitantes de Forcarei deben estar preparados para un día variable, con la posibilidad de que la bruma y la niebla afecten la visibilidad en las primeras horas. A medida que avance el día, el tiempo se tornará más estable, aunque la alta humedad y el viento del suroeste mantendrán una sensación fresca. Es recomendable llevar ropa adecuada para las variaciones de temperatura y estar atentos a las condiciones de la carretera, especialmente por la mañana.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.