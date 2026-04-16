El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Estrada según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 16 de abril de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes durante todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera posibilidad de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas, donde se espera una precipitación de 0.1 mm. A medida que avance la jornada, las condiciones se mantendrán similares, con un cielo que alternará entre cubierto y poco nuboso.
Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 11 grados, que irán aumentando gradualmente hasta llegar a los 18 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, se espera un descenso, situándose en torno a los 10 grados.
La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 95% por la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 53% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h. Este viento suave puede proporcionar un alivio temporal del ambiente húmedo, aunque no será suficiente para disipar la sensación de frescura.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que habrá un 50% de posibilidad de lluvia entre las 8 y las 14 horas, mientras que en el resto del día, la probabilidad se reduce a cero. Esto sugiere que, aunque la mañana puede comenzar con algunas gotas, la tarde se presentará más estable y seca.
Los amantes de las actividades al aire libre deben tener en cuenta que, aunque las condiciones no son ideales para disfrutar del sol, la tarde podría ofrecer momentos más agradables para salir, siempre que se vistan adecuadamente para el tiempo fresco y húmedo. En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvia en las primeras horas, seguido de un ambiente más seco y templado hacia la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.
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