El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

Hoy, 16 de abril de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma dominarán el cielo, con una visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las carreteras. Las temperaturas matutinas se mantendrán alrededor de los 13 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 95% en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, se espera que la bruma persista, aunque las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana. La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidades de lluvia durante las primeras horas del día, lo que sugiere que las condiciones permanecerán secas a pesar de la alta humedad.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con intervalos de nubes altas y cubiertas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de los 19 grados , proporcionando un respiro del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el oeste a una velocidad de entre 7 y 10 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 25 km/h en momentos puntuales.

La probabilidad de lluvia se mantendrá baja durante la tarde, con un 0% de posibilidades de precipitación. Esto permitirá que los residentes de Cuntis disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable estar atentos a la evolución del tiempo, ya que la nubosidad podría aumentar a medida que se acerque la noche.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. La humedad relativa también disminuirá, pero se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 61%. La visibilidad mejorará a medida que la bruma se disipe, permitiendo disfrutar de un ocaso claro a las 21:17.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un inicio brumoso y fresco, seguido de una tarde más cálida y nublada, con condiciones secas y vientos moderados. Los residentes pueden esperar un tiempo variable, pero en general, será un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la precaución de la niebla matutina.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.