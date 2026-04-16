El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

Hoy, 16 de abril de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con periodos de bruma en las primeras horas de la mañana. Desde el amanecer, que se producirá a las 07:51, hasta el mediodía, se espera que la visibilidad se vea reducida debido a la bruma, especialmente en las primeras horas, donde se registrarán condiciones de "bruma" hasta las 05:00. A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa que podría manifestarse en forma de lloviznas ligeras.

La temperatura durante la jornada oscilará entre los 12 y 19 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A las 16:00, se prevé que la temperatura alcance los 19 grados, proporcionando un respiro del frío matutino. Sin embargo, conforme se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 14 grados hacia las 21:00.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 92% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 70% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca.

La probabilidad de precipitación es baja en general, con un 40% de posibilidades de lluvia ligera entre las 08:00 y las 14:00, y un 60% entre las 14:00 y las 20:00. Sin embargo, se espera que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en las horas más críticas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, permitiendo que las estrellas sean visibles y ofreciendo un final de jornada más tranquilo. La puesta de sol se producirá a las 21:18, marcando el cierre de un día que, aunque comenzó con bruma y nubes, terminará con cielos despejados y temperaturas más frescas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.