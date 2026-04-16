El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

Hoy, 16 de abril de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., se espera que la visibilidad se vea reducida debido a la niebla, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 9 y 11 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 97%, lo que acentuará la sensación de frescor.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas mejorarán ligeramente. A partir de las 9:00 a.m., se prevé un aumento en la temperatura, alcanzando los 13 grados hacia el mediodía. La nubosidad comenzará a disminuir, y aunque se mantendrán algunas nubes altas, se espera que el cielo se aclare en las horas de la tarde, con temperaturas que podrían llegar hasta los 18 grados . La humedad relativa también disminuirá, rondando el 60% en las horas más cálidas del día.

El viento será un factor a tener en cuenta, con ráfagas que alcanzarán hasta 27 km/h desde el oeste durante la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas más expuestas. A lo largo del día, la dirección del viento variará, predominando del oeste y noroeste, lo que podría traer consigo un ligero aumento en la sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea muy baja, con un 0% de posibilidades de lluvia durante todo el día. Esto significa que los habitantes de A Cañiza podrán disfrutar de un día mayormente seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparados para las variaciones de temperatura y el viento.

Hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 11:00 p.m. La humedad aumentará, y el cielo se cubrirá de nuevo con nubes, aunque se espera que no haya precipitaciones. La puesta de sol se producirá a las 21:15, marcando el final de un día que, aunque comenzó con niebla, ofrecerá momentos agradables y templados en la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.