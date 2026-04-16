El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con períodos de cubierto y algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura estable alrededor de los 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 14-15 grados, con un ligero descenso a 13 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 72% hacia el final del día. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es baja durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la posibilidad de lluvias escasas en la franja horaria de 10:00 a 14:00, donde se estima un 45% de probabilidad. Sin embargo, las cantidades de precipitación esperadas son mínimas, con un total de 0.1 mm pronosticados, lo que sugiere que cualquier lluvia será ligera y no afectará significativamente las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h en las horas centrales del día. Esto proporcionará una brisa fresca, especialmente en las zonas costeras, donde la sensación térmica podría ser un poco más baja debido al viento.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, pero se espera que la nubosidad comience a despejarse ligeramente hacia la noche. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:18, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la posibilidad de una ligera llovizna.

En resumen, Cangas experimentará un día fresco y mayormente nublado, con temperaturas estables y una baja probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de la jornada con precauciones ante la humedad y el viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.