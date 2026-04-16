El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cangas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 16 de abril de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con períodos de cubierto y algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura estable alrededor de los 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 14-15 grados, con un ligero descenso a 13 grados en las horas de la tarde.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 72% hacia el final del día. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas.
En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es baja durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la posibilidad de lluvias escasas en la franja horaria de 10:00 a 14:00, donde se estima un 45% de probabilidad. Sin embargo, las cantidades de precipitación esperadas son mínimas, con un total de 0.1 mm pronosticados, lo que sugiere que cualquier lluvia será ligera y no afectará significativamente las actividades al aire libre.
El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h en las horas centrales del día. Esto proporcionará una brisa fresca, especialmente en las zonas costeras, donde la sensación térmica podría ser un poco más baja debido al viento.
A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, pero se espera que la nubosidad comience a despejarse ligeramente hacia la noche. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:18, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la posibilidad de una ligera llovizna.
En resumen, Cangas experimentará un día fresco y mayormente nublado, con temperaturas estables y una baja probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de la jornada con precauciones ante la humedad y el viento.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.
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