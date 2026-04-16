El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 16 grados , alcanzando su punto más alto en las horas centrales del día.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados durante la tarde, con una ligera disminución hacia la noche. La humedad relativa será alta, rondando el 64% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la precipitación, se prevé una probabilidad del 50% de lluvia escasa entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es posible que se produzcan algunas lloviznas ligeras, aunque no se anticipan acumulaciones significativas. Posteriormente, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que el tiempo se mantenga seco hasta el final del día.

El viento soplará de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 25 km/h, principalmente del oeste. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A lo largo de la mañana, el viento será más suave, con velocidades que rondarán los 4 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza el día.

La salida del sol está programada para las 07:52, y el ocaso se producirá a las 21:18, lo que permitirá disfrutar de un día relativamente largo. A pesar de la nubosidad, los momentos de claridad podrían ofrecer oportunidades para disfrutar de la belleza natural de Cambados, especialmente en las horas cercanas al atardecer.

En resumen, hoy en Cambados se experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una probabilidad moderada de lluvia en las primeras horas del día. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo variable, llevando consigo un paraguas o impermeable, especialmente si planean estar al aire libre durante la mañana.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.