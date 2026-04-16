El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

Hoy, 16 de abril de 2026, Caldas de Reis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera presencia de niebla en las primeras horas, especialmente entre la 1:00 y las 3:00 AM. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma que persistirá hasta el mediodía, aunque las condiciones de visibilidad mejorarán gradualmente.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, comenzando en torno a los 14 grados en la madrugada y descendiendo ligeramente a 13 grados durante las horas más frías de la mañana. A medida que el día avance, se espera un leve aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados por la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 54% al 90% a lo largo del día.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 40% de posibilidades de lluvias ligeras entre las 8:00 y las 14:00 horas, aunque las cantidades esperadas son mínimas, con un total de 0.1 mm pronosticados. Esto sugiere que, aunque hay una posibilidad de lluvia, no se anticipan acumulaciones significativas que puedan afectar las actividades al aire libre.

El viento será moderado, con ráfagas que alcanzarán hasta 26 km/h desde el oeste durante la tarde. Las direcciones del viento variarán, predominando del este y noreste en las primeras horas, y cambiando a oeste y suroeste a medida que avanza el día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más cálidas.

La tarde se presentará con un cielo mayormente cubierto, pero se espera que las nubes altas permitan algunos momentos de claridad. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La humedad aumentará, lo que podría generar una sensación de incomodidad para algunos.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con escasas posibilidades de lluvia y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Es recomendable llevar abrigo y estar preparado para condiciones de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.