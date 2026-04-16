El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, Bueu se despertará bajo un cielo predominantemente nuboso, con una mezcla de nubes altas y momentos de bruma. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 89%. A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 13 y 16 grados, lo que sugiere un ambiente fresco pero agradable.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, especialmente en las primeras horas, con una ligera posibilidad de lluvia escasa, que podría acumular hasta 0.1 mm en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es del 50% entre las 02:00 y las 08:00, y del 65% entre las 08:00 y las 14:00, lo que indica que es probable que se produzcan algunas lloviznas durante la mañana. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye considerablemente, con un 0% entre las 14:00 y las 20:00.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 9 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas centrales del día. A medida que el viento se desplace hacia el oeste, se espera que su velocidad aumente, alcanzando hasta 25 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad del ambiente.

La visibilidad podría verse afectada en las primeras horas debido a la bruma, pero mejorará a medida que avance el día. La salida del sol está programada para las 07:52, mientras que el ocaso se producirá a las 21:18, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con posibilidades de lloviznas en la mañana y un viento moderado que aportará frescura al ambiente. Es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante las primeras horas, pero a medida que el día avance, las condiciones mejorarán, permitiendo disfrutar de un agradable paseo al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.