El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

Hoy, 16 de abril de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo predominantemente nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "nuboso" y "muy nuboso". Las condiciones de visibilidad se verán reducidas en algunos momentos debido a la presencia de bruma, especialmente en las horas más tempranas.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 12 y 18 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 13 grados, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde. Esta leve variación en la temperatura puede hacer que el día se sienta un poco más cálido, especialmente durante las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 92% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 58% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de bochorno, aunque no se prevén precipitaciones significativas. De hecho, la probabilidad de lluvia es baja, con un 40% de probabilidad entre las 08:00 y las 14:00, y cayendo a 0% en las horas posteriores. Sin embargo, se registrará una ligera precipitación de 0.1 mm en la tarde, lo que indica que podría haber algunas gotas dispersas, pero sin impacto significativo en las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, se recomienda a los residentes de Barro que se preparen para un tiempo variable, con la posibilidad de que las condiciones nubosas persistan. Aunque no se anticipan tormentas, es aconsejable llevar un paraguas o una chaqueta ligera si se planea salir, especialmente durante las horas de la tarde cuando la probabilidad de lluvia, aunque baja, no es nula.

En resumen, el día en Barro se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas suaves y una alta humedad, con un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.