El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, Baiona se despertará con un cielo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avancen las horas, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado cubierto en la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 15 grados a lo largo del día, lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en torno al 70-80%. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. Los vientos soplarán desde el este, con velocidades que variarán entre 5 y 13 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un leve riesgo de lluvia escasa, especialmente en la tarde, con un 35% de probabilidad entre las 08:00 y las 14:00 horas, y un 50% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, las cantidades esperadas son mínimas, con una precipitación acumulada que no superará los 0.1 mm, lo que sugiere que, en general, el día se desarrollará sin lluvias significativas.

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque la presencia de nubes altas podría afectar ligeramente la claridad del cielo en las horas centrales. A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo vuelva a despejarse, permitiendo disfrutar de un atardecer despejado alrededor de las 21:17 horas.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas de la tarde y la noche, cuando las temperaturas pueden descender. En resumen, Baiona disfrutará de un día mayormente fresco y nublado, con un leve riesgo de lluvia, ideal para paseos y actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para un cambio en las condiciones meteorológicas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.