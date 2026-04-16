El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de abril

El día de hoy, 16 de abril de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma dará paso a un cielo cubierto que se mantendrá hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se espera que el termómetro marque 22 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 50% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 19 grados hacia el final del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de As Neves podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la frescura de la mañana y la noche.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que el día avance, el viento cambiará a dirección oeste, manteniendo su intensidad.

La salida del sol se producirá a las 07:51, mientras que el ocaso está previsto para las 21:16, lo que permitirá disfrutar de un largo día de luz. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará ligeramente, aunque se mantendrán algunas nubes dispersas.

En resumen, As Neves experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Las condiciones son propicias para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la variación de la temperatura y la presencia de viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-15T20:52:11.