El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

Hoy, 15 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvia escasa a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre 13 y 14 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas. Durante estas horas, se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque las cantidades podrían ser menores, con registros de 0.6 mm hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 89% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que rondan el 82% al final de la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura y podría hacer que la lluvia se sienta más intensa de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur con velocidades que variarán entre 11 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando a 29 km/h en la tarde. Esta brisa podría proporcionar un alivio momentáneo, pero también podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente cuando se combine con la humedad y la lluvia.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando los 13 grados hacia el final del día. La lluvia podría continuar, aunque en cantidades menores, y la probabilidad de precipitación se mantendrá en torno al 15% en las horas nocturnas.

Los ciudadanos de Vilanova de Arousa deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento del sur hará que el día se sienta más frío de lo habitual, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.