El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

Hoy, 15 de abril de 2026, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que invitan a llevar un paraguas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, y esta tendencia se mantendrá a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán en su mayoría escasas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 13 y 15 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura ronde los 14 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, se prevé un leve aumento, alcanzando hasta 15 grados en las horas más cálidas. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, entre el 81% y el 90%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que realmente es.

La humedad será un factor constante durante el día, con niveles que alcanzarán hasta el 90% en las horas de la mañana. Esto, combinado con el cielo cubierto, creará un ambiente bastante húmedo y gris, típico de la primavera en esta región. Los vientos soplarán desde el sur, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que se presenten principalmente en forma de lloviznas ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en los periodos más lluviosos. Las lluvias serán más probables en las horas de la tarde, especialmente entre las 18:00 y las 20:00, cuando la probabilidad de lluvia escasa se incrementa.

A lo largo del día, los ciudadanos de Vilagarcía de Arousa deben estar preparados para un tiempo variable, con la posibilidad de que las lluvias interrumpan las actividades al aire libre. Es recomendable llevar ropa adecuada y un paraguas si se planea salir. A pesar de las condiciones nubladas y la posibilidad de lluvia, la temperatura se mantendrá relativamente templada, lo que permitirá disfrutar de un día primaveral, aunque con precauciones.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.