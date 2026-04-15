El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vilaboa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 15 de abril de 2026, se espera en Vilaboa un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la cobertura nubosa aumentará, alcanzando un estado de cielo cubierto en la tarde y la noche.
Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 12 y 16 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas del día, mientras que se espera un ligero aumento hacia la tarde, alcanzando los 16 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados.
La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 70% y el 89% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. La combinación de la alta humedad y las temperaturas moderadas podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que indican los termómetros.
En cuanto a la precipitación, se prevé que haya lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se anticipan acumulaciones de hasta 0.2 mm en total, lo que indica que, aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante esas horas.
El viento soplará desde el este y el sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 7 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h. Esto puede contribuir a una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad elevada.
En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias escasas. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque aquellos que necesiten salir deben estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.
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