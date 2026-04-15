El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vila de Cruces según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 15 de abril de 2026, Vila de Cruces se presenta con un panorama mayormente cubierto, con una notable persistencia de nubes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se ha mantenido poco nuboso, pero a medida que avanza la jornada, la nubosidad se incrementará, alcanzando un estado de cielo cubierto en la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 15 grados , con un leve descenso hacia la tarde, donde se espera que la máxima se sitúe en torno a los 15 grados.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% por la mañana y alcanzando un 95% en las horas más húmedas del día. Esta elevada humedad, combinada con la nubosidad, podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas. A pesar de la abundante nubosidad, las probabilidades de precipitación son relativamente bajas, con un 5% de probabilidad en la mañana y un aumento a un 25% en la franja horaria de la tarde, donde se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulados que no superarán los 0.1 mm.
El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 13 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en las horas centrales del día. Este viento moderado puede aportar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que se acerque la tarde, se espera que el viento disminuya ligeramente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.
En cuanto a la visibilidad, se mantendrá adecuada a lo largo del día, aunque la presencia de nubes podría afectar momentáneamente la claridad del cielo. No se prevén tormentas ni fenómenos meteorológicos severos, lo que permitirá que la jornada transcurra sin mayores contratiempos.
Los habitantes de Vila de Cruces pueden planificar sus actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar un abrigo ligero y estar preparados para posibles lloviznas en la tarde. La puesta de sol se producirá a las 21:15, ofreciendo un espectáculo visual que, aunque nublado, puede ser igualmente atractivo. En resumen, un día fresco y mayormente nublado, con algunas posibilidades de lluvia ligera, caracterizará la jornada en Vila de Cruces.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.
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