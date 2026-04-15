El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, Vigo se presenta con un panorama mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera un cielo nuboso a cubierto, con una ligera posibilidad de lluvia escasa en algunos momentos, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 35% entre las 08:00 y las 14:00 horas, aumentando a un 70% entre las 14:00 y las 20:00 horas, y alcanzando un 85% entre las 20:00 y las 02:00 horas del día siguiente. Sin embargo, las cantidades de lluvia previstas son mínimas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en las horas más críticas.

Las temperaturas se mantendrán frescas a lo largo del día, oscilando entre los 12 y 16 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de los 13 grados, que se mantendrán estables hasta la tarde, cuando se alcanzarán los 16 grados en su punto máximo. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se situará en torno al 80% durante la mayor parte del día, alcanzando un 71% hacia la tarde. Esto podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fría de lo que realmente es.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 4 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la mañana, alcanzando hasta 29 km/h a las 10:00 horas. A medida que avance el día, el viento se irá suavizando, con velocidades que rondarán los 6 km/h hacia la tarde y la noche.

La salida del sol se producirá a las 07:53 horas, mientras que el ocaso será a las 21:16 horas, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada, aunque con un cielo mayormente cubierto. A pesar de las nubes y la posibilidad de lluvia, no se prevén tormentas, lo que sugiere que el día transcurrirá sin fenómenos meteorológicos severos.

En resumen, hoy en Vigo se espera un día fresco y nublado, con algunas posibilidades de lluvia ligera, especialmente por la tarde. Es recomendable llevar un paraguas si se planea salir, y abrigarse adecuadamente para disfrutar de la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.