El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición se mantenga durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la lluvia.

La precipitación será escasa en comparación con otros días, con valores que rondan entre 0.1 y 0.4 mm en diferentes periodos. Sin embargo, la probabilidad de lluvia es notablemente alta, alcanzando el 100% en intervalos clave del día, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, y nuevamente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto indica que es muy probable que los residentes de Valga experimenten chubascos intermitentes, por lo que se recomienda llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

La humedad relativa se mantendrá alta, con valores que rondan el 80-90%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Los vientos serán moderados, con velocidades que alcanzarán hasta 28 km/h, predominando del sur y suroeste. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las horas más frías de la mañana y la tarde.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, con un ligero aumento hacia la tarde, alcanzando un máximo de 15 grados. Sin embargo, la combinación de la alta humedad y el viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que es aconsejable vestirse en capas para mayor comodidad.

En resumen, el tiempo en Valga para hoy será mayormente cubierto con lluvias esporádicas y temperaturas frescas. Los ciudadanos deben estar preparados para la posibilidad de lluvia y vientos moderados, lo que podría afectar las actividades al aire libre. A pesar de las condiciones climáticas, la jornada ofrece una oportunidad para disfrutar de la belleza de la naturaleza en esta época del año, siempre que se tomen las precauciones adecuadas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.