El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, Tui se despertará con un cielo mayormente cubierto, con algunas horas de poco nuboso durante la madrugada. A medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo permanezca cubierto durante gran parte del día, con la posibilidad de lluvias escasas en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 19°C en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 62% en la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas del día. Los vientos soplarán desde el sur-suroeste, con velocidades que variarán entre 11 y 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en áreas abiertas.

En cuanto a la precipitación, se prevé que la probabilidad de lluvia sea del 25% en la mañana, aumentando a un 75% en la tarde, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es escasa, con valores que rondan los 0.1 mm, lo que indica que no se anticipan lluvias intensas. A lo largo de la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, pero las tormentas son poco probables, con un 0% de probabilidad de tormentas eléctricas.

Los periodos de mayor nubosidad se concentrarán entre las 14:00 y las 20:00 horas, cuando el cielo estará completamente cubierto. A medida que se acerque la noche, se espera que la nubosidad comience a disminuir ligeramente, aunque el cielo seguirá mayormente cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender después de las 19:00 horas, alcanzando los 15°C hacia el final del día.

En resumen, Tui experimentará un día fresco y nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Es recomendable llevar un paraguas si se planea salir, y abrigarse adecuadamente para disfrutar de las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.