El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado completamente cubierto en las horas centrales. Esto se mantendrá hasta la tarde, cuando las nubes continuarán dominando el panorama.

En cuanto a la temperatura, se espera un ambiente fresco, con valores que oscilarán entre los 12°C por la mañana y alcanzando hasta 18°C en las horas más cálidas de la tarde. A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá nuevamente, situándose alrededor de los 15°C. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 61% al 75% a lo largo del día, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fría de lo que realmente es.

La probabilidad de precipitación es un factor a tener en cuenta. Aunque no se anticipan lluvias significativas, hay un 25% de probabilidad de que se presenten algunas lluvias escasas en la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las precipitaciones acumuladas se estiman en 0.1 mm, lo que indica que cualquier lluvia será ligera y no debería causar inconvenientes.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h. Este viento suave, combinado con la alta humedad, podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvia. Los habitantes de la localidad deben estar preparados para un tiempo variable, aunque no se prevén condiciones extremas. Es recomendable llevar un abrigo ligero y, quizás, un paraguas, por si acaso las nubes deciden dejar caer algunas gotas durante la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.