El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

Hoy, 15 de abril de 2026, Soutomaior se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían incluir lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se espera un 100% de posibilidad de lluvias. Durante este periodo, se anticipa que la precipitación acumulada podría llegar a 0.2 mm, lo que indica que las lluvias serán escasas pero persistentes. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 13:00, y se espera que continúen intermitentemente hasta la noche.

La humedad relativa será alta a lo largo del día, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 65% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el sur a velocidades que oscilarán entre 7 y 10 km/h. Las rachas de viento podrían ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La visibilidad se mantendrá adecuada, aunque podría verse afectada por la presencia de nubes y la posible lluvia.

Es importante que los residentes de Soutomaior se preparen para un día en el que las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que la combinación de la humedad y el viento puede hacer que las temperaturas se sientan más frías. Aunque no se prevén tormentas eléctricas, la posibilidad de lluvias ligeras y un cielo cubierto son características que marcarán el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.