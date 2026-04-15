El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá hasta la tarde. A partir de las 14:00 horas, se espera que la nubosidad aumente, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en la franja horaria de 14:00 a 20:00, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 75%.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 10 y 15 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 11 grados, descendiendo a 10 grados en las horas más frías. A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando los 15 grados hacia las 16:00 horas. Sin embargo, por la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 12 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 75% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 89% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, puede generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 32 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h alrededor de las 15:00 horas. Este viento puede contribuir a una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

No se anticipan tormentas significativas, ya que la probabilidad de tormenta se mantiene en 0% durante todo el día. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Silleda estén preparados para posibles lluvias ligeras, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de precipitación es más alta.

En resumen, el tiempo en Silleda para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias escasas por la tarde. Se aconseja a los habitantes que se vistan adecuadamente para el tiempo fresco y lleven paraguas si planean salir durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.