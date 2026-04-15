El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de abril

El día de hoy, 15 de abril de 2026, Sanxenxo se presenta con un panorama meteorológico mayormente cubierto. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto, y esta tendencia se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 15 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de mayor frescura. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando entre el 80% y el 90%. Esto es indicativo de la presencia de nubes densas que podrían contribuir a la posibilidad de lluvias.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas, especialmente en las horas centrales del día. Se estima una acumulación de hasta 0.1 mm de lluvia, lo que no debería afectar significativamente las actividades diarias, pero es recomendable estar preparado con un paraguas o impermeable, especialmente durante los periodos de mayor probabilidad de lluvia, que se concentran entre las 08:00 y las 14:00 horas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h. Esto puede generar una sensación de frescura adicional, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que, aunque habrá nubes y algunas lluvias, no se esperan fenómenos meteorológicos severos. La visibilidad será buena, aunque puede verse afectada brevemente por la lluvia.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 15 grados hacia las 17:00 horas. El ocaso se producirá a las 21:17, marcando el final de un día que, aunque nublado y fresco, ofrece la oportunidad de disfrutar de la belleza natural de Sanxenxo. En resumen, se recomienda disfrutar de las actividades al aire libre, pero con precaución ante la posibilidad de lluvias ligeras y el viento fresco que acompañará la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-14T20:52:12.